La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no se dio cuenta del vaso con café lanzado por una mujer en Rancagua, región de O’Higgins.

“No me di cuenta, hay mucho cariño de la gente, hay buena recepción de los textos”, señaló la secretaria de Estado. Agregó que tuvo un “muy bonito recibimiento y una bonita jornada” en la zona.

Más tarde, la ministra reiteró a través de su cuenta en X que no notó lo ocurrido: “Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta”, afirmó.

Quienes sí fueron alcanzados por el café fueron las personas que la acompañaban, detalló la vocera de Gobierno.

De todas maneras, agradeció la preocupación expresada y dijo que seguirán entregando propuestas constitucionales “sin inconvenientes, que es lo importante”.

Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! 🤷🏻‍♀️

Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda😠 pero continuamos… pic.twitter.com/muGuG4d34N — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 12, 2023

¿Qué pasó?

La secretaria de Estado se encuentra de visita en la región de O’Higgins, en el marco de la entrega de ejemplares de nueva Constitución.

En el video se ve cómo la mujer se levanta de su asiento y lanza el contenido de su vaso en dirección a la ministra. Y se puede oír a la mujer aprehendida asegurarle a los uniformados que el vaso “no tenía café”.

El capitán de Carabineros, Roberto Araya, detalló que “una ciudadana llega y, por motivos que desconocemos en este minuto, toma los restos que le quedaban de café y se los arroja. No le alcanza a llegar directo a la ministra“.

La mujer fue detenida por el delito de atentado contra la autoridad y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Mira el momento en el video: