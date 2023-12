La ministra vocera de Gobierno abordó esta mañana las reiteradas peticiones de salida al titular de Vivienda, Carlos Montes, por parte de quienes acusan su presunta responsabilidad en la materialización de los hechos de corrupción ligados al Caso Convenios, tras nuevos antecedentes suscitados por declaraciones de la exsubsecretaria Tatiana Rojas.

Vallejo aseguró que “si el presidente determinara que el ministro Montes no debiese seguir en su cargo, ya no lo estaría. Él sigue haciendo su trabajo, es un buen ministro que sigue desplegado en la tarea encomendada, no solo de colaborar con la investigación del Caso Convenios, sino que también en la entrega de viviendas sociales. Está siendo muy efectivo“.