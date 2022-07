La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió las críticas del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, quien afirmó que el programa de Copago Cero para pacientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) “no se acoge al principio de legalidad”.

En entrevista con Duna, el ex secretario de Estado dijo que el anuncio del presidente Gabriel Boric “no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el Gobierno”.

“El gobierno sólo en dictaduras puede actuar por decreto. Esto implica que un cambio de esta naturaleza tiene que tramitarse a través de la Ley de Presupuesto -cuya discusión no empieza hasta en dos meses más-, hacerle un cambio legal por ley con concurso al Congreso a la Ley de Presupuesto vigente, o darle atribuciones al director de Fonasa para condonar esta deuda en la cual incurrirían los beneficiarios segmentos C y D de Fonasa, que se estima más o menos en 20 mil millones de pesos, porque todo esto está mandado por ley hoy día”, continuó.

De este modo, el ex ministro afirmó que, a su juicio, el anuncio del Gobierno tiene “un objetivo fundamentalmente de campaña comunicacional, de campaña del Apruebo” para el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

¿Qué dijo Vallejo?

La ministra Vallejo respondió en su cuenta de Twitter: “Al ex ministro puede no gustarle la gratuidad para usuarios de Fonasa en la Red Pública de Salud. Lo que no corresponde es que diga que es ilegal. El DFL N°1 del Minsal regula copagos máximos, nunca mínimos. Esta medida no sólo es ética sino completamente legal”.

Mañalich, por su parte, le contestó por la misma vía a la secretaria de Estado: “Sin embargo, por resolución Ley N° 19.650 conjunta de los ministerios de Salud Art. 2°, N° 4 y de Hacienda, podrán establecerse, letra a) (solo) para los medicamentos, prótesis y atenciones odontológicas, porcentajes diferentes de los señalados en el inciso precedente”.

Fue en ese momento cuando Vallejo nuevamente le respondió a Mañalich, afirmando que “no es cierto” lo que dice. “Texto que cita está refundido en el DFL N°1 (art 161, inciso 3°). La cobertura diferenciada que señala (med, prótesis y odonto) también permite establecerles porcentajes mayores de cobertura, igual que para el resto de las prestaciones. Las personas pueden seguir felices por Copago Cero”.

Sin embargo, el ex ministro volvió a contestar diciendo que lo mencionado por la autoridad es “solo, solo, para medicamentos, prótesis y atención dental. ¿Cuál va a ser el instrumento jurídico para contradecir esta Ley y la de Presupuestos? ¿Cuál es el informe financiero?”.

“Y me gusta el Copago Cero, siempre que la avalancha de demanda no demore aún más la atención de beneficiarios A y B que esperan”, finalizó.