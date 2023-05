Después de que las Isapres afirmaran que la ley corta presentada por el Gobierno “es un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”, la ministra Camila Vallejo (Segegob) respondió este viernes: “Nos parece una desfachatez. Las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, la verdad es que hubiéramos mandatado la aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso. Nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad y seriedad”. “Lo que están señalando en el fondo las Isapres es que le hagamos un salvataje, y no hay espacio para salvataje (…). Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno, no la genera la Corte Suprema. Tiene que ver con un modelo de negocio que se judicializó por cobros que eran inapropiados”, sentenció.