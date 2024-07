Vallejo descarta cálculo político por voto migrante y advierte que plantear la idea es “muy peligroso”

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, manifestó que, a su juicio, hay cálculo de parte del oficialismo ante el veto presidencial al proyecto de elección en dos días, el cual considera, entre otros aspectos, modificar la normativa de “electores” a ciudadanos”. Esto ha sido interpretado como una acción para enfrentar el posible respaldo migrante que recibiría la derecha.

A raíz del veto presidencial al proyecto de elección en dos días, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó cálculo político por el voto de las personas inmigrantes y advirtió que plantear la idea es “muy peligroso” para el país.

El Ejecutivo confirmó que ingresó el veto luego que el Congreso rechazó el informe de la comisión mixta que buscaba, entre otros aspectos, implementar nuevamente la indicación que sanciona a las personas no participen en los próximos comicios.

No obstante, la situación ha generado molestia en parte del mundo político. Esto porque desde el Gobierno también se espera insistir en la idea de modificar la palabras “electores” por “ciudadanos”, lo que ha sido interpretado como una jugada para evitar el posible que recibirían sectores de derecha por parte de la población migrante.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) señalaron “eventual fraude” por parte del Gobierno y cálculo electoral por veto presidencial. Incluso, expresaron que la acción es “es hacerle trampa a la democracia”. Por su parte, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, confirmó que el partido apoyará el veto, pero también advirtió que “hay cálculo electoral de parte del oficialismo”.

Reacción del Gobierno

Durante la vocería de este lunes desde el Palacio de La Moneda, se le consultó a la ministra Vallejo por las declaraciones del diputado Undurraga y lo que han manifestado personeros de oposición.

“Parece un debate muy peligroso, porque señalar que hay un cálculo político, en el sentido de que mantener voluntario el derecho a voto de las personas extranjeras es un beneficio para un sector, versus una dificultad o perjuicio para otro sector, es decir, que las personas extranjeras en su conjunto tienen una mirada homogénea sobre el acontecer nacional; es decir, que las personas extranjeras votarían por la derecha y la oposición. Eso creo yo que es muy pretencioso y creo que puede ser también muy complejo para personas que tienen distintas miradas políticas”, sostuvo.

Al respecto, la vocera indicó que las personas migrantes tienen distintas posiciones, como pasa en una democracia, por lo que, plantear la idea, “sería asumir que, si hay un cálculo político, por un lado, también hay por el otro. No nos parece que el debate tiene que entramparse en eso“.

“Por eso nuestro llamado es a mirar más el largo plazo y discutir esto más en serio, más que a través que si a mí me convenían que votaran obligatoriamente por la municipal o si a mí no me convenía que votaran obligatoriamente en una elección municipal. No hay que poner el debate en ese foco, porque, además, aquí hay una población que es diversa, sino que tiene que ver con que cómo nuestro país entiende la obligatoriedad del voto“, sentenció.