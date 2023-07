A través de redes sociales, la diputada Emilia Schneider (CS) valoró el testimonio de Trinidad Cerda, participante del reality show de Chilevisión Gran Hermano, que reveló que es trans.

El testimonio de Trini

En el capítulo del martes de Gran Hermano, Trinidad Cerda reveló que nació “con otro género”.

“He vivido toda mi vida intentando, de alguna manera, pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño. Pero es una historia que debo contar con orgullo”, sostuvo.

“No lo estoy contando por ustedes ni por mí, sino que por todos los niños que pueden llegar al suicidio como yo alguna vez (…). Soy la Trini, pero detrás de la Trini hubo un montón de dolor, miles de cosas que me pasaron, que me cuestan un montón de avanzar en la vida”, agregó la tripulante de cabina.

¿Qué dijo Emilia Schneider?

La noche de este martes, la parlamentaria acudió a sus redes sociales y valoró que se visibilice en televisión una temática que está en “deuda como sociedad”.

“Mientras en la política escuchamos un desfile de homofobia y discursos de odio, qué valioso que en televisión haya una mujer trans contando su historia y visibilizando la discriminación que vive la niñez trans”, destacó.