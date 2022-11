La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Ríos inició un sumario en contra el Hospital de Los Lagos, luego que se detectara que vacunas antitetánicas y contra la hepatitis B perdieron su cadena de frío, de las cuales más de 100 fueron administradas a la población.

La situación que afectó a 150 dosis se detectó tras una fiscalización que realizaron funcionarios del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsal) y del Servicio de Salud de Valdivia, consignó Biobiochile.cl.

Seremi: “Las vacunas no van a ocasionar daños ni efectos secundarios”

“129 de estas dosis fueron administradas a usuarios, las que al estar inactivadas producto de la pérdida de cadena de frío no van a ocasionar daños ni efectos secundarios en los usuarios”, sostuvo Cristina Ojeda, seremi de Salud de la Región de Los Ríos.

“Sin embargo, tenemos que proceder en la revacunación”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Los Lagos, Aldo Retamal, manifestó su preocupación y espera que esto no se repita. “Es por ello que desde nuestro Departamento de Salud, junto con poder abordar el tema con el hospital, hemos planteado que se pueda invertir y que se puedan tener los recursos necesarios o, por lo menos, la mejor implementación posible desde el nivel central, para que no pierdan cadenas de frío y, sobre todo, no vuelvan a suceder situaciones como esta”, afirmó