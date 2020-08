Ya se encuentra disponible en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII), el trámite correspondiente al bono de 500 mil pesos para la clase media como una medida para palear la crisis económica desencadenada por la pandemia.

El aporte es para las personas que antes de la crisis sanitaria tenían ingresos entre los 400 mil pesos hasta un millón y medio, y que además han visto disminuidos sus ingresos en un 30%.

Según consignó el SII, durante la jornada de ayer se aprobaron 415 mil solicitudes. Además el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que al final del día domingo, el trámite ya había sido solicitado por 500 mil personas.

Sin embargo, varias personas reportaron que la página entregaba información errónea y no reconocía las bajas en las remuneraciones. Asimismo, hubo problemas para calcular el Seguro de Cesantía.

