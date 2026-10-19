Universidades de la RM suspenden clases presenciales este martes por sistema frontal: Revisa el listado

Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal para este martes 20 de octubre en la zona central, varias universidades cancelaron las clases presenciales en la Región Metropolitana (RM).

La medida se da luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara alerta amarilla para la RM, a raíz de la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). El informe prevé precipitaciones, probabilidad de granizos e incluso tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

Como medida preventiva, el Ejecutivo determinó la suspensión de las clases en establecimientos educacionales que impartan educación parvularia, básica y media para este martes en 10 comunas de la RM. A estos anuncios, diversas universidades se sumaron cancelando las clases presenciales.

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A través de comunicados, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH) anunciaron que las clases se realizarán de forma remota debido a las lluvias pronosticadas.

Por su parte, la Universidad de Chile (UCH) habilitará “criterios de flexibilidad para el desarrollo de actividades académicas de pregrado y postgrado”, por lo que el martes 20 y el miércoles 21 de octubre no se considerará el registro de asistencia para los estudiantes.

Las universidades que no contarían con clases presenciales son: