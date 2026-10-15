Una medalla cambió sus planes: La nueva tarea de Natalia Duco en La Moneda

La exministra del Deporte, Natalia Ducó, recibió una inesperada misión en La Moneda que tiene como protagonista al deporte nacional y que surgió a partir de un gesto que el medallista olímpico Yasmani Acosta tuvo con el Presidente José Antonio Kast.

Según informó Radio ADN, Ducó tiene la misión de encontrar y habilitar un nuevo espacio físico dentro de la sede de Gobierno, con el objetivo de crear un salón histórico dedicado esencialmente a homenajear al deporte nacional y a sus distintos exponentes.

El citado medio informó que la idea detrás de esta iniciativa fue luego de que el luchador y medallista, Yasmani Acosta, le regalara una de sus históricas preseas al Mandatario, lo que dejó en evidencia la falta de un lugar apto y solemne en el edificio para homenajear el deporte nacional.

Cabe recordar que la exsecretaria de Estado fue removida del Ministerio del Deporte el pasado 14 de agosto, luego de una serie de polémicas sobre el uso de recursos fiscales.

En concreto, su salida se debió luego de que fuese denunciada por utilizar un vehículo fiscal para asistir a un evento privado el 23 de abril. Primeramente, la Subsecretaría de Deportes dio a conocer a la Contraloría General de la República que el traslado correspondía a una “reunión de trabajo”.

Pero la versión por la cartera fue desmentida cuando se difundió un registro donde se le ve en medio de una celebración.