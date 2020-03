Tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, cuya marcha convocó a más de 2 millones de personas en Santiago -según estimaciones de la Coordinadora Feminista 8M-, para este lunes está convocada una huelga feminista.

Con motivo de esto, diversas manifestaciones se registraron este lunes desde las 7 de la mañana, incluyendo barricadas en algunos puntos de Santiago Centro, Ñuñoa y Estación Central.

Una de estas fue la que realizó la agrupación Ukamau, que interrumpió el tránsito en la Alameda con Nicasio Retamal, a una cuadra de General Velásquez, en la comuna de Estación Central, lo que generó una gran congestión de tránsito por cerca de 15 minutos desde Las Rejas hasta General Velásquez.

Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ukamau, señaló a CNN Chile que la huelga feminista de este lunes “lo que busca es visibilziar las problematicas que tenemos las mujeres, sobre todo, las que vivimos en barrios y poblaciones donde la ciudad no está garantizada”.

Luego que cortaran el tránsito en la Alameda, personal de Carabineros llegó hasta el lugar para dispersar la manifestación usando bombas lacrimógenas.

La vocera calificó el actuar de los funcionarios policiales como “irraicional” y detalló que siete personas fueron detenidas, incluyendo una integrante de la Ukamau que fue “arrastrada muchos metros por Carabineros del cabello y de los brazos”.

“Ese actuar es el que nos hace pensar y decir que la autoridad en realidad no quiere dialogar, que lo unico que busca es profundizar la agenda represiva en contra de aquellos que estamos diciendo que queremos mayores derechos”, agregó al respecto.

González destaca además que “más allá de nuestra demanda particular, que tiene que ver con el derecho a la vivienda y a la ciudad, existen distintas demandas que tienen que ver con pensiones, garantías, salud, que hoy en nuestra sociedad no están garantizados, y lamentabemente, desde el 18 de octubre hasta ahora, la autoridad no ha dado respuesta”.