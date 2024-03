Diputados de la Bancada UDI instaron al canciller Alberto van Klaveren a que transparente si estuvo o no de acuerdo con la decisión de excluir a las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024,

La petición de Cristián Labbé y Cristhian Moreira, miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, llega luego de que este lunes el presidente Gabriel Boric asegurara que la determinación la adoptó tras conversar con el ministro y su gabinete político.

Si bien los parlamentarios insistieron en que la responsabilidad en dicha decisión recae única y exclusivamente en el mandatario, considerando además que fue él mismo quien reconoció que adoptó la medida, aseguraron que resulta “importante” y “necesario” conocer cuál fue la opinión de van Klaveren.

En esta línea, tanto Labbé como Moreira expresaron sus dudas respecto a un eventual apoyo del ministro a la decisión de excluir a las empresas israelíes de la Fidae.”Ha demostrado una enorme experiencia en estas materias, que nos costaría creer que haya estado de acuerdo”, afirmaron.

“En ningún caso estamos poniendo en duda las atribuciones y facultades que tiene el presidente para manejar la política exterior, pero es fundamental saber si tomó en consideración lo que pudo haber manifestado el canciller, quien ha demostrado una enorme experiencia para manejar estos temas”, dijeron.

“No es primera vez que la máxima autoridad decide importar a nuestro país un conflicto que es externo, con todas las consecuencias que implica. Y por cierto que cada uno tiene el legítimo derecho a tomar posición, pero a la luz de los antecedentes, es evidente que no fue la mejor de las decisiones. Así que esperamos que, de aquí en adelante, el mandatario se asesore cuando se trate de asuntos de esta envergadura y no tome decisiones sin medir todos los alcances”, cerraron.