El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, instó al Gobierno a dejar la “inocencia” y romper las relaciones diplomáticas con Venezuela tras los últimos antecedentes revelados sobre el crimen en Chile del exmilitar Ronald Ojeda.

¿Qué pasó?

El fiscal jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Héctor Barros, dijo ayer a Chilevisión (CHV) que, como Ministerio Público, sostienen que el secuestro con homicidio del opositor al régimen de Nicolás Maduro “se organizó y solicitó desde Venezuela“.

Respecto a los motivos del crimen, el persecutor indicó al medio citado que, hasta el momento, no tienen antecedentes que demuestren o indiquen otras hipótesis, ante lo cual, “en este caso, nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica (móvil político)“.

Al respecto, el Ejecutivo, a través de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, le exigió a las autoridades de Venezuela la extradición de dos sospechosos por el crimen.

UDI: “Habría terrorismo internacional”

Luego de las declaraciones de Barros y Tohá, el timonel de la UDI afirmó que para la colectividad son una “hipótesis plausible” sus sospechas sobre la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con el crimen del exmilitar opositor en Chile.

En ese sentido, recalcó que anteriormente, tanto el Gobierno, como el presidente Gabriel Boric, los acusó ejercer anticomunismo por esbozar esta hipótesis, “y tratar de generar también la alerta respecto a la participación de militantes del Partido Comunista en el actual gobierno, que nos parece que también tiene que ver básicamente con una definición que tiene que tomar el Gobierno: con quién está”.

De este modo, “romper relaciones diplomáticas con Venezuela parece como evidente“, aseguró Macaya, “porque si no se hace aquello, si la ministra del Interior y el Gobierno piensan que lo que se puede hacer hoy día es dialogar con el mismo gobierno que mandó a matar a un ciudadano venezolano a Chile, a mí me parece de una inocencia y una candidez que ya no pueden soportar los chilenos“.

“Necesitamos hoy día, no mañana, no esperar nuevas noticias, que el Gobierno tome definiciones en esto. Entendemos que ha llamado a informar al embajador (Jaime Gazmuri), pero esto no puede quedar ahí. Si se supone que se pueden tener conversaciones, diálogos, soluciones judiciales, de extraditar, por ejemplo, a los asesinos, hay que tener presente a quién se le está pidiendo, y se le está pidiendo probablemente a los mismos que directa o indirectamente están involucrados en este crimen“, continuó.

De hecho, timonel UDI aseguró que “la conversación con Venezuela al final del día, en buen chileno, (significa que) le están viendo la cara a Chile, y eso no puede seguir ocurriendo”. “No puede seguir teniéndose un diálogo con un gobierno que está, de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos, involucrado en la muerte de un opositor“, añadió.

Finalmente, el parlamentario reiteró que la colectividad anteriormente fue acusada de anticomunista y conspirativa, , pero “hoy día ha quedado confirmado que acá hay un crimen por razones políticas, hay terrorismo internacional.

“Sin lugar a dudas creo que esa (romper relaciones) es la única solución, porque a pesar de que es verdad que la solución diplomática para miles de venezolanos que están en Chile, quizás va a ser más dificultoso los trámites si no hay relaciones diplomáticas con Venezuela, pero yo creo que no se puede seguir dialogando y conversando con un gobierno que aparece involucrado en esta situación“, sentenció.

Denuncia ante la CIDH

Momentos antes de las declaraciones de Macaya, los diputados de la bancada de la UDI Cristián Labbé y Gustavo Benavente le exigieron al Gobierno presentar una denuncia formal contra Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por promover el crimen organizado y la migración irregular en la región.

“Dada la nula colaboración que prestará la dictadura de Maduro, tal como ha sido la tónica de los últimos años, nos parece indispensable que el Gobierno prepare una denuncia contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo por haber promovido una migración irregular absolutamente descontrolada en el continente, sino que también por los evidentes vínculos que mantienen con el crimen organizado“, expresaron.

Bajo ese punto, los parlamentarios aseguraron que el Ejecutivo “debe ejercer todas las acciones legales, judiciales y constitucionales contra el régimen de Maduro”, advirtiendo incluso que “la estabilidad y la seguridad de nuestro país se puede ver gravemente amenazada si es que las actuales autoridades no responden a esta evidente intromisión que ha realizado Venezuela”.

“El Gobierno tiene en sus propias manos la seguridad de nuestro país, y la tranquilidad de todos los chilenos depende -en gran medida- de las acciones que adopten”, finalizaron.