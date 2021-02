El partido Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció este viernes que el concejal Iván Roca “ya no pertenece a las filas del partido”, luego de los polémicos dichos en los que recomendaba encerrar a las niñas para evitar que sufran abusos sexuales.

“Consideramos que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso”, se lee en el comunicado firmado por el presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya.

Además, aseguraron haber enviado los antecedentes al Tribunal Supremo del partido para tomar medidas pertinentes, además de un requerimiento al Servel de manera de bajar la candidatura a concejal de Roca por Lota, quien se inscribió en busca de la reelección.

“En el evento que dicha gestión no sea exitosa, el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI”, agregan.

Todo esto luego que el concejal escribiera en su cuenta de Facebook un extenso mensaje en el que recomendaba a quien fuera “padre o madre de una mujer menor de edad” a controlarla y encerrarla, para así evitar que otra persona mayor de edad tuviera relaciones sexuales con ella.

Sus comentarios fueron publicados tras la detención de su hijo de 33 años por la violación reiterada de una niña de 12 años.

Revisa el comunicado de la UDI: