UdeC trae de regreso a la “Brigada caprina” para prevenir incendios forestales en la temporada 2026-2027

Un contingente de 60 cabras regresó por tercera vez a los terrenos de la Universidad de Concepción (UdeC) para integrarse a las labores preventivas contra siniestros estivales del período 2026-2027. A través del pastoreo estratégico, el rebaño de la organización Buena Cabra permanecerá entre octubre y fines de diciembre limpiando una superficie de 22.500 metros cuadrados, concentrándose principalmente bajo la línea de media tensión para controlar el material vegetal inflamable sin necesidad de utilizar maquinaria pesada ni herbicidas.
El despliegue animal forma parte de las 32 acciones que contempla el Programa de Protección contra Incendios Forestales, impulsado por la Dirección de Servicios de la casa de estudios penquista. Respecto al rendimiento del rebaño en el terreno, el encargado de Propiedades y Gestión Forestal de la Dirección de Servicios de la UdeC, Juan Emilio Espinoza Carvajal, detalló que “hemos estudiado cuánto es la efectividad que tienen en cuanto a términos de reducción de combustible y hemos llegado a la determinación de que reducen entre un 70 a un 80% de la biomasa en el sector donde ellas trabajan. Entonces, esto tiene un impacto significativo, sobre todo en zonas de alta pendiente, donde no podemos poner cuadrillas con trabajadores por el riesgo de accidentes, pero donde las cabras están habituadas para trabajar”.
Además del control biológico del terreno, la estrategia institucional articula anillos de protección, el despliegue de una brigada forestal y el trabajo directo con vecinos del sector. Sobre este esquema integral para resguardar el campus durante el verano, Espinoza puntualizó que “por otra parte, estamos incorporando tecnología, con rondas preventivas mediante drones, cámaras robóticas y otras herramientas, además del trabajo de la brigada forestal”.
Desde Buena Cabra, organización que cuenta con nueve años de trayectoria en la reducción de material inflamable, destacaron que el método protege tanto la seguridad humana como el equilibrio del ecosistema. La cofundadora de la entidad, Rocío Cruces Neira, explicó que “las cabras tienen la capacidad de transitar y comer la vegetación en laderas con pendientes o quebradas escarpadas sin problemas, es más, les encanta”. Asimismo, la especialista precisó que los animales cortan el pastizal conservando sus raíces y abonando la tierra: “Esto es muy importante porque no deja el suelo descubierto, evitando la escorrentía, lo que puede provocar aluviones o derrumbes”.
Para garantizar una convivencia segura entre la comunidad universitaria y el rebaño, la cuadrilla opera bajo supervisión de especialistas dentro de un perímetro delimitado. Mientras Juan Emilio Espinoza Carvajal llamó a disfrutar de la presencia de los ejemplares “pero sin acercarse más allá del perímetro de trabajo que ellos tienen definido”, Rocío Cruces Neira señaló que el área cuenta con “una cerca perimetral cuya función es permitir la rotación controlada y resguardar de posibles ataques de perros”.
En esa misma línea preventiva frente a los paseos por los cerros aledaños, el pastor del rebaño e integrante del equipo de Buena Cabra, Rodrigo Faúndez Cuevas, enfatizó que “si vienen a pasear al cerro con alguna mascota, como un perro, lo ideal es que siempre la mantengan con correa. Sin embargo, si andan sueltos, cuando pasen cerca de la brigada caprina, es fundamental que la usen, ya que no sabemos cómo puede reaccionar el animal frente a las cabras”. Finalmente, el encargado recalcó que “si quieren acercarse a los animales, lo primero es ubicar a la persona que está a cargo de ellos, quien siempre estará cerca de la brigada, y consultar si es posible hacerlo. Además, es importante tener precaución con la malla eléctrica que delimita el espacio, ya que puede estar energizada”.
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