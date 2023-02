El pasado 14 de febrero, un turista argentino y su pareja fueron asaltados y agredidos en el mall de Viña del Mar.

El hecho fue protagonizado por un grupo de menores, que de acuerdo a testigos, se han apoderado del sector para cometer robos.

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran“, relató Ariel Mansilla, quien es periodista en el medio SRT.

Asimismo, se refirió a lo cambiado que está el país en el último tiempo. “Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los Carabineros. Hay mucha inseguridad“, dijo a Canal 10 de Argentina.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo venían y nadie hizo nada”, concluyó.

El profesional, además de golpes, sufrió el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro.