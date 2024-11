“Tú eres Dios, tú mandas”: Revelan detalles de correos que la denunciante de Boric envío al mandatario entre 2013 y 2014

A pesar de las escuetas respuestas del mandatario, la mujer le envió correos con distintos tonos entre 2013 y 2014. El envío de las imágenes explícitas por parte de ella se produjo en abril de 2014.

Durante las últimas horas, la defensa del Presidente Gabriel Boric dio a conocer que se presentó una denuncia en su contra el pasado 6 de septiembre por una supuesta difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual.

Su defensa rápidamente salió a declarar que quien fue acosado sistemáticamente fue el propio Boric por la denunciante, hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2014.

En este contexto, Meganoticias dio a conocer los correos que envió la denunciante contra Boric, en un intercambio que comenzó cuando él se desempeñaba en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas.

Boric y los correos que le envió la mujer antes de denunciarlo

En agosto de 2013, la mujer le envió correos diciéndole que había visto algunos de sus tuits -dado que Boric el año pasado había sido electo como presidente de la FECH, en medio de las movilizaciones estudiantiles- y hasta noviembre le envía mensajes sobre que lo respaldaba políticamente e incluso solicitándole trabajo.

Boric solo respondía escuetamente a algunos de sus correos. Sin embargo, el tono de los correos recibidos cambió desde diciembre de 2013.

El 10 de diciembre, la mujer le escribe: “Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. Me llamas por fa?”.

La escueta respueta de Boric fue: “???“.

Posteriormente, el 25 de febrero de 2014, la denunciante le escribió: “Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo“.

Luego de enviar otro correo ese mismo día, nuevamente recibió otra respuesta breve de Boric: “???“.

El 27 de febrero la mujer le envió en un correo: “Nunca te abortaría, si antes nos hicieron daño, culpa nuestra no fue. Siempre tienes mi vida a tu disposición, te amo más que a nadie en el universo, si nos hacen daño, culpa de nosotros no va a ser. Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe“.

Ese día, se le envió un correo de respuesta automática a la mujer dado que Boric estaba sin señal. Pero el 28 de febrero, él le responde: “(nombre de la denunciante) no entiendo nada“.

Según los correos enviados por la denfesa del mandatario, esta sería la última vez que Boric le respondió a la mujer.

El envío de imágenes explícitas a Boric

El 26 de abril se produce un hecho relevante, dado que ese día le envía siete fotos de carácter explícito a Gabriel Boric.

En el correo adjunto, la mujer le escribe: “Conste que soy tu fan number one. Y eres mi ídolo number one. Y que me estoy muriendo de amor. Pero no importa, yo puedo esperar. Te dejo mi celu porsiaca: XXXXX. Besitos de amor para ti y que ande todo bonito. Deséame lo mismo, ya?. PD: no le muestres las fotos a nadie más ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Como dice la canción de Los Tres, love for ever and ever, mejor no peliemos y amémonos eternamente, please. Lindo hermoso tu, el mejor rey (muchos corazones)”.

El 24 de mayo, la denunciante vuelve a cambiar su tono contra Boric. Ese día le indica que “si no encuentro un trabajo la semana que viene, adiós mundo. Yo no voy a volver ni a Punta Arenas ni a Magallanes, no tengo hijos por lo demás”.

“Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado“, añadió también.

Un día después, le vuelve a escribir: “Antes de ser solidario con los vagabundos, podrías devolver la plata que gasté en ir a verte. En total, $450.000. Dígnate a eso por lo menos”.

El 11 de julio, la mujer vuelve a cambiar nuevamente el tono y le indica que “había caído en una manipulación de tu parte. Cometí un tremendo error en enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis expololos. Bórralas y además te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que quede prueba, ante posible extorsión tuya, o vea que lo publicaste, se la mostraste a otra persona o aún no las borras, por posible juicio, si veo que es necesario”.