El Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD) decidió suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez. Esto en el marco de las indagatorias del caso Convenios que involucra a su expareja Daniel Andrade, Democracia Viva y la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, por la firma de tres convenios por $426 millones en total.

“Se declaró admisible la petición acordada por el Consejo Político Nacional, imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia de la diputada, mientras dure el procedimiento. La resolución fue aprobada con votación unánime, por parte de las y los ministros en ejercicio”, declaró la colectividad a través de un comunicado.

Diputada Pérez presenta licencia médica en medio de los cuestionamientos por Caso Convenios

Esta semana, la parlamentaria hizo ingreso oficial de una licencia médica de 20 días en el marco de la polémica por el caso Convenios. El permiso, que dura desde el 3 hasta el 23 de julio, fue solicitado por la parlamentaria por el artículo 42, según la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto significa que Pérez no estará presente para la votación de la Sala de la Cámara Baja sobre su renuncia como segunda vicepresidenta de la Corporación, que ocurrirá el próximo 10 de julio.

Asimismo, la parlamentaria criticó duramente al actual presidente de RD, Juan Ignacio Latorre a quien consideró de “errático” y “cambiante“. También lo acusó de haber “faltado a la verdad” respecto al caso.

En esa línea, aseguró que renunciará a la colectividad “por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta. No tengo nada que ocultar. Como siempre lo he hecho, he respondido por mis actos y los seguiré haciendo”.