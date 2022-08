El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, afirmó que hubo una “sobrerreacción” ante las supuestas amenazas de la organización criminal venezolana Tren de Aragua contra personal de Carabineros localizado en el sector de cerro Chuño de la ciudad capital.

Este sábado, Radio Bío-Bío aseguró que la banda internacional habría organizado un ataque armado contra los funcionarios policiales desplegados en la zona con el fin de “demostrar fuerza”, tras detener a sus integrantes. Ante ello, la institución elevó su seguridad en la zona.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que viajará a la región para coordinar a las distintas instituciones implicadas y abordar las presuntas amenazas.

Pese a ello, este lunes el fiscal Carrera dijo en entrevista con Universo que, “hasta dónde tengo entendido, Carabineros no ha recibido amenazas directas respecto a esta organización y de ninguna otra”.

Además, indicó que, como autoridades, “estamos tomando resguardos que son naturales (…) y frente a cualquier duda, evidentemente, cada una de las instituciones dicta instructivos internos respecto a formas de actuar y eso me parece que hizo Carabineros”.

Lee también: Insulza acusa aumento “sustantivo” de muertos por violencia en Arica: “En 2021 fueron 10 en total y este año van en 24”

En ese sentido, el fiscal afirmó: “Creo que se sobrerreaccionó respecto de una preocupación legítima al interior de Carabineros. Se han reforzado los protocolos internos, se han dado directrices de cómo actuar a sus funcionarios, y eso no significa que hayan recibido amenazas directas”.

“Lo que yo entiendo es que estas son medidas preventivas (…) De haber habido amenazas, estas hubiesen sido denunciadas y yo habría estado en conocimiento. Y no hay una denuncia en ese tenor”, continuó.

No obstante, el persecutor confirmó que, como entidad, “manejamos otro tipo de información respecto a posibles represalias respecto al golpe que hemos dado constantemente, pero no pasa de eso. Y hoy podría decir que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada”.

Incluso, añadió: “Yo sería más categórico, en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado. Lo que ocurre es que desde el punto de vista estratégico que es nuestra región, no me cabe duda de que con eso no se ha acabado el trabajo. No me cabe duda de que van a tratar de rearticularse en esta región”.