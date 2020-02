En horas de esta tarde, el presidente Sebastián Piñera anunció un sorpresivo cambio en su gabinete: la ahora ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó la renuncia y asumió en su lugar el abogado Raúl Figueroa, quien hasta hoy se desempeñaba como subsecretario de la cartera.

Figueroa llegó al cargo el 11 de marzo de 2018, el primer día del segundo gobierno de Piñera. Su nombramiento ocurrió junto al de Gerardo Varela, quien fue el primer titular del Mineduc de esta administración.

De perfil gerencial y sin militancia conocida, Raúl Figueroa tiene una vasta trayectoria ligada a la educación. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica (PUC) y tiene un máster en Derecho de la Empresa otorgado por la Universidad de Los Andes.

Tras el término de Piñera I, en 2014 fundó la fundación Acción Educar, cuyo objetivo, según señala su página web, es “aportar al desarrollo de un sistema de educación de calidad que reconozca y resguarde la diversidad de proyectos educativos, que fortalezca el acceso libre e informado a cada una de las instituciones y la transparencia del sistema”.

Se desempeñó como columnista en El Líbero hasta febrero de 2018. Sus publicaciones se centraron en la educación y el sistema educacional. En una de ellas, titulada como “Lo que la gratuidad esconde” dice que “si se compara con la experiencia de la gratuidad universal de países vecinos, que muestra que ese mecanismo de financiamiento no es garantía de mayor equidad en el sistema ni asegura mayor acceso”.

En ese mismo periodo, en una entrevista con El Dínamo, aseguró que “insistir en la gratuidad universal como el aumentar el beneficio al 60% nos parece un error (…) La gratuidad no necesariamente garantiza mayor equidad”.

En dicha conversación, acusó que la gratuidad en la educación superior es “una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la posibilidad de escoger de los estudiantes”.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), liderada en ese entonces por Rodrigo Rivera de la U. Diego Portales, lo acusaron de conflicto de interés y pidieron su inhabilitación del cargo desempeñado por Figueroa en el Mineduc.

El motivo de este episodio fue porque ese año, Raúl Figueroa fue director académico y secretario académico de la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello, casa de estudios perteneciente al grupo Laureate, investigado por lucro.

“En 2008, hace prácticamente 10 años, ejercí funciones estrictamente académicas en la Universidad Andrés Bello (…). Esa realidad no me inhabilita para ejercer el cargo que hoy sostengo. Y, por lo tanto, todo sigue tal cual su curso formal. No existe ninguna razón legal ni de ningún otro tipo para que yo me tenga que inhabilitar”, apuntó el, en ese entonces subsecretario a La Tercera.