Tras violento ataque: Gobierno repondrá punto fijo de Carabineros en Cesfam de Puente Alto

Tras el violento ataque al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en la comuna de Puente Alto, la ministra de Salud, May Chomali, anunció que el Gobierno tomará medidas de seguridad para reforzar la vigilancia.

La secretaria de Estado llegó durante la tarde de esta jornada hasta Bajos de Mena para inspeccionar los daños que sufrió el recinto de salud y reunirse con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y los equipos locales.

Tras la reunión, Chomali anunció que se repondrá el punto fijo de Carabineros en el Cesfam y que, además, se reforzará el resguardo policial con más patrullajes.

“Hemos conversado con el prefecto y con el seremi de Seguridad sobre la necesidad de reponer el punto fijo de Carabineros. Lo que nos han dicho es que sí se va a reponer y, además, durante todo este período de mayor contingencia va a haber un resguardo policial“, señaló.

Ante los cuestionamientos por el retiro del punto fijo de la institución en el establecimiento, la ministra aclaró que “fue hace mucho más de tres meses que se sacó, o sea, fue en el gobierno anterior. No teníamos antecedentes de que esto se hubiera solicitado nuevamente y lo vamos a reponer a partir de hoy día”.

Además, indicó que desde el Gobierno van a “poner los recursos necesarios para reponer toda la infraestructura que fue dañada por este grupo de delincuentes”.

“Lamentamos mucho la situación. Desgraciadamente, en estas condiciones no se puede atender; está muy afectado el Cesfam: computadores, los vidrios… no está en condiciones de atenderlos. Les pedimos paciencia, pero lo vamos a reponer en el más breve plazo”, cerró.

Según reveló Toledo, el ataque habría sido perpetrado por un grupo de antisociales que protestaba contra una orden de desalojo en el sector Volcán II, del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).