Tras pérdidas del Fondo E: Diputado Schalper oficia a la CMF y a la Super de Pensiones para conocer medidas adoptadas

El diputado Diego Schalper (RN) envió un oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Superintendencia de Pensiones a raíz de las pérdidas de los fondos E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con la acción, el parlamentario solicitó conocer antecedentes sobre fiscalización y medidas adoptadas. Asimismo, pidió realizar una sesión especial de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja “para que las autoridades y las AFP den explicaciones. Los ahorros previsionales de los chilenos merecen respuestas claras y contundentes”.

Esta semana se dio a conocer que las inversiones de las AFP en derivados ligados a las tasas de interés de Estados Unidos registraron una valoración negativa por US$7.700 millones a septiembre, según cifras de la Superintendencia de Pensiones publicadas por Bloomberg.

Ante las pérdidas de los fondos E de las AFP, envié un oficio a la CMF y a la Superintendencia de Pensiones para exigir antecedentes sobre fiscalización y medidas adoptadas. Además, solicité una sesión especial de la Comisión de Trabajo de la Cámara para que las autoridades y las AFP den explicaciones. Los ahorros previsionales de los chilenos merecen respuestas clara y contundentes. — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) October 18, 2026

Este episodio, además, coincide con una caída acumulada del 10,4% del Fondo E entre enero y septiembre de 2026, el más conservador del sistema.

La estrategia inició como una forma de mejorar los retornos tras los retiros de fondos de la pandemia y en un comienzo dio resultados, ya que ayudó a que los fondos E obtuvieran una rentabilidad promedio de 7,5% el año pasado.

Sin embargo, según un análisis de Citigroup citado por el medio estadounidense, en abril la exposición de los fondos llegaba a cerca de US$ 131 millones por cada punto base de variación en las tasas, frente a unos US$ 10,6 millones a inicios de 2024.

Schalper oficia a la CMF y a la Superintendencia de Pensiones

El diputado exigió a las autoridades informar respecto a las rentabilidades negativas registradas por los fondos de pensiones Tipo E, la gestión de sus riesgos y las actuaciones de supervisión desarrolladas.

También pidió indicar qué escenarios adversos y pruebas de estrés se realizaron durante los últimos 24 meses respecto de las carteras del fondo E.

A ello se suma “precisar cuándo se detectaron riesgos de duración, liquidez, concentración o sensibilidad a tasas, y qué informes o alertas se emitieron, señalar qué advertencias e instrucciones fueron comunicadas a las AFP y qué medidas adoptaron estas como respuesta y explicar si, a juicio de cada organismo dentro de su competencia, los riesgos observados eran previsibles y qué herramientas regulatorias estaban disponibles”.

Adicionalmente, Schalper pidió información respecto a fiscalizaciones, auditorías y revisiones de la Superintendencia relacionadas con las inversiones y gestión de riesgos del fondo E durante los últimos 24 meses, junto con informar qué análisis de riesgo sistémico o de mercado efectuó la CMF sobre renta fija, liquidez, emisores e intermediarios relevantes para las carteras previsionales, entre otros aspectos.