Tras intensa jornada de lluvias: Esta semana siguen las precipitaciones en el valle central y se prevén hasta 50 mm de agua caída

Luego de una jornada de precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizos en parte de la Región Metropolitana, para este miércoles se prevé que continúe el sistema frontal.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso por probables tormentas eléctricas que podrían desarrollarse desde la mañana de este miércoles 21 hasta la noche del jueves 22 de octubre.

El aviso contempla zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío y viene acompañado de la “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.

Además, según reportó el portal Meteored, para esta jornada se pronostican lluvias en la costa del Maule y Ñuble, específicamente en Constitución y Cobquecura, que podrían acumular hasta 50 y 46 mm de agua caída, respectivamente.

En el caso de Valparaíso, se trataría de alrededor de 10 mm de agua con rachas de viento.

Y en el valle central se esperan chubascos junto con posibles tormentas eléctricas. En Santiago, por ejemplo, caerán 7 mm, mientras que en Rancagua serán 11 mm y en Talca 16 mm.

Para este jueves 22, las precipitaciones serían de “carácter convectivo” en forma de chubascos intensos y localizados, con agua más hacia el interior. De acuerdo a Meteored, “Chillán y Los Ángeles podrían sumar 25 mm, Talca 24 mm y Curicó 22 mm, en todos los casos con tormentas eléctricas. En Rancagua se esperan 8 mm, también con actividad eléctrica”.

Al final de la semana, el viernes 23, las lluvias estarán concentradas en el norte del valle central.

Santiago acumularía 21 mm de agua, Rancagua 22 mm y Los Andes 18 mm, “lo que favorecería nuevas nevadas en la cordillera”. En tanto, “Chillán sumaría 18 mm, mientras que Curicó y Los Ángeles llegarían a 14 mm”. Hacia el litoral habrá lluvias más débiles, con entre 4 y 7 mm de agua caída.