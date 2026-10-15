Tras críticas de Bachelet y Boric a Kast: Arturo Squella (REP) acusa a los expresidentes de impulsar “una alianza para dañar a Chile”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó este jueves que los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric quieren conformar “una alianza para dañar a Chile”.

Las declaraciones de Squella se dan tras la reunión que convocó a los exmandatarios y a distintos líderes de la oposición en la fundación Horizonte Ciudadano.

Tras el encuentro, tanto Bachelet como Boric presentaron sus reparos ante el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

El líder del Frente Amplio arremetió contra el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, luego de que él responsabilizara a la gestión de Boric por la caída del Fondo E de las AFP.

“Andar echándole la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada, evade las responsabilidades y erosiona la confianza. Entonces, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer hoy día”, sostuvo.

En tanto, Bachelet manifestó su preocupación por la situación económica del país: “La economía va a crecer poco, la inflación es alta, los salarios no suben, sube el costo de la vida y los alimentos, pero el salario no sube”, expresó.

“Acá hay una alianza para dañar a Chile”

En conversación con La Tercera, el senador señaló que “uno esperaría que un expresidente tuviera una altura distinta, pero lamentablemente lo que vemos en los expresidentes Bachelet y Boric es muy distinto. Acá hay una alianza para dañar a Chile“.

El presidente de Republicanos cuestionó además las críticas empleadas por los expresidentes en torno a la gestión económica del Gobierno de Kast.

En ese sentido, defendió que la conducción de la administración vigente está corrigiendo “el daño profundo que hicieron las políticas públicas implementadas en sus gobiernos en materia económica”.