El presidente Gabriel Boric participó este jueves del responso fúnebre del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, quien murió baleado en el marco de una fiscalización en la comuna de Santiago.

Posteriormente, el jefe de Estado anunció nuevos recursos en materia de seguridad. En concreto, informó que aumentará en US$1.500 millones anuales para reforzar la seguridad del país.

“He dispuesto que se pongan a disposición, un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que, sumando a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el presupuesto 2023, involucrarán un aumento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he referido anteriormente”, señaló el mandatario.

Respecto de dónde saldrán estos recursos, detalló que estos “se irán aportando a medida que se vayan adoptando las medidas administrativas, que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia, y las reformas legales que lo dispongan, financiándose con fondos de emergencia del tesoro público. No resignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa y otros fondos que no han sido comprometidos en el presupuesto para el año 2023″.

Protección a las policías

Por otra parte, el presidente Boric especificó a qué van a estar destinados estos recursos. “En primer lugar, reforzar la protección a la Policía con equipamiento y material más seguro. En materia de persecución penal, nos va a permitir la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, como por ejemplo lo hemos hecho en Alto Hospicio, reforzando la acción investigativa, especialmente donde existe tráfico de armas”, dijo.

“En materia de reforzamiento de la actividad policial, además de la renovación del parque vehicular, que ya estaba en marcha, vamos a poder tener una fiscalización intensiva de control de armas, aumento de patrullajes, dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberándolos también de tareas administrativas”, añadió, resaltando “un programa especial para el reforzamiento de los equipos de protección de nuestras policías, Carabineros y PDI”.

Además, estos recursos también se utilizarán en materia de fiscalización e infracciones y para aumentar las inversiones relativas a la prevención del delito, “en particular en cámaras de seguridad, en luminarias, en cámaras para las policías, que implicará un aumento de la inversión, en mejoramiento de espacios públicos a través de Subdere, Minvu y municipios”.