El Gobierno evaluará la posibilidad de que quienes infrinjan el Código Sanitario al participar en fiestas clandestinas realicen trabajos voluntarios con enfermos de coronavirus.

La idea fue planteada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, este martes, luego que 20 personas fueran detenidas en un nuevo evento ilegal en Cachagua. De ellos, cinco corresponden a menores de edad.

“Estamos en presencia de personas que a lo mejor no se quieren cuidar ellos mismos, pero tampoco toman conciencia de que no están cuidando no solamente al resto de las personas que van, sino que también están poniendo en riesgo a las personas con las cuales viven”, dijo el secretario de Estado esta jornada.

Por eso, planteó que “tenemos que avanzar en que estas personas que son detenidas y condenadas, tanto asistentes como organizadores, tengan que hacer un trabajo voluntario, tengan que ir a lugares, por ejemplo, donde hay que atender enfermos, que sientan más conciencia de lo que es la enfermedad, que sientan conciencia de los estragos que genera la enfermad, que tengan que relacionarse con familias que están sufriendo, que tengan que relacionarse con enfermos que están muchas veces muy complicados. Obviamente dentro del rango de lo que puedan hacer y participar”.

El ministro considera que “esas personas tienen que acercarse más al dolor para que puedan comprender de qué estamos hablando”.

“Lamentablemente, vamos a tener que evaluarlo para poder ofrecerlo como una alternativa a las personas que sean reincidentes”, añadió.

El general inspector Esteban Díaz, director de Orden y Seguridad de Carabineros, también condenó la realización de la nueva fiesta en Cachagua y dijo que “esto habla de que efectivamente hay gente que no entiende nada de la situación en la que nos encontramos, de la gravedad de esta pandemia, y que no sólo afectan a las personas que se encuentran con ellos, sino que posteriormente, y como se ha demostrado en las últimas fiestas que se han registrado, hay una contaminación masiva producto de las personas que estuvieron en ese lugar”.