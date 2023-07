El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, debió desmentir a través de Twitter una supuesta noticia que afirmaba que había iniciado un sumario en contra de Carabineros por un supuesto desayuno en el marco del día del padre.

El jefe comunal aclaró que no suele responder a este tipo de “tonteras”, pero que ha “recibido muchos mensajes por esta noticia falsa que se ha viralizado”.

“Los alcaldes no tenemos facultades para hacer sumarios a Carabineros, ni problemas en que tomen desayuno”, explicó.

El supuesto hecho, difundido a través de Twitter y TikTok, señalaba que alcalde Vodanovic había instruido un “sumario contra Carabineros, por desayuno del día del padre dado por vecinos…”.

Además, recibió insultos a través de la red social y lo emplazaron a “arreglar las calles de Maipú mejor”. “Son un asco”, decía el tuit, al cual Vodanovic respondió.

No suelo responder estas tonteras, porque todos los días inventan una distinta, pero he recibido muchos mensajes por esta noticia falsa que se ha viralizado. Los alcaldes no tenemos facultades para hacer sumarios a carabineros, ni problemas en que tomen desayuno 🤷🏽‍♂️ https://t.co/TF6cRE5ubX

— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) July 1, 2023