“Quien toma las decisiones es el Presidente”: Boric responde cuestionamientos de parlamentarios PC por dichos sobre Venezuela

El mandatario afirmó que las decisiones en política internacional se toman basándose en principios y la defensa de los derechos humanos, tanto en Chile como a nivel global.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a las críticas realizadas por militantes del Partido Comunista (PC) tras sus declaraciones sobre la “deteriorada” institucionalidad en Venezuela.

En conversación con Deutsche Welle, el mandatario aseguró que “en Venezuela, las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”.

Los dichos surgen a propósito de las declaraciones de las autoridades venezolanas sobre el Caso Ojeda, incluyendo las del fiscal Tarek William Saab, quien atribuyó el hecho a “agentes de inteligencia” de Chile, asegurando que el hecho es una “operación de falsa bandera”.

Los comentarios del presidente generaron diversos cuestionamientos por parte de parlamentarios del PC, quienes aseguraron que “no ayudan a mejorar las relaciones y la cooperación necesarias”.

En este contexto, el mandatario respondió que “la política exterior de Chile la define el Presidente de la República”, subrayando que “los partidos políticos tienen libertad para opinar al respecto, pero finalmente quien toma las decisiones es el Presidente de la República”.

“Chile actúa en función de principios y no de consideraciones ni de corto plazo ni de quién está en el poder durante determinado momento a la hora en que se han violado derechos humanos o que se ha debilitado la democracia”, añadió.

Finalmente, Boric destacó la grave situación en Venezuela, señalando que “parece absolutamente evidente, siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto”.

Además, reafirmó que “Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo, por eso tenemos una posición tan clara”.