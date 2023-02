Este miércoles, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que el royalty forestal sea un tema que se zanje en la administración del presidente Gabriel Boric, pero sí indicó que puede ser un tema para debatir.

Ante la discusión por la regulación de la industria forestal, la secretaria de Estado sostuvo que “en primer lugar quisiera recalcar algo que la ciudadanía ya sabe: el Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”.

“En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, agregó.

Bajo ese punto, la ministra reiteró que la agenda en la materia es “conocida y prioritaria, y ese tema no está incluido”.

De este modo, Tohá descartó el royalty forestal, pero “eso no quita que esos temas se puedan discutir. Poner arriba de la mesa, en análisis, distintas posturas”, indicó.

“Pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque la agenda tributaria que tenemos ya está presentada, en discusión y focalizada en los objetivos que dijimos y los estudios que se hicieron”, sentenció.