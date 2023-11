Este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para abordar las conversaciones que se están llevando con Venezuela.

La reunión se da luego de que la titular de Interior diera a conocer que Venezuela negó vuelo con 60 migrantes expulsados.

“El Gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual como Gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, señaló el jueves.

Agregó finalmente que era algo en lo que “no podemos renunciar y vamos a persistir”.

Versiones del fallido vuelo a Venezuela

Horas más tarde, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer entregó más detalles del fallido vuelo, y garantizó que ninguno de los expulsados quedará en libertad luego de que se venza el plazo de cinco días de retención.

Thayer señaló que, dado que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) -el equivalente de la DGAC chilena en Venezuela- no otorgó el permiso de manera oportuna, no pudieron acceder a los permisos para ingresar al espacio aéreo venezolano.

El director aseguró que tanto el Servicio Nacional de Migraciones, como la Policía de Investigaciones (PDI) y el consulado venezolano, cumplieron con todo lo establecido.

Un día después de la polémica, salió al paso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien entregó una versión distinta de lo ocurrido.

“Efectivamente, se había solicitado la autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, y esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar (…) Pidió que se cambiara la fecha porque en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar“, dijo la autoridad.

Monsalve informó que esta falta de capacidad en el aeropuerto se debe a que “Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos“, desde su país.