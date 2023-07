Sancionar a organizaciones que se arman para cometer delitos. Este es el corazón del proyecto que busca presentar el Gobierno para reformar la Ley Antiterrorista, dijo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Durante la mañana de este miércoles, el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión en el Palacio de La Moneda, en donde estuvo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes; el fiscal nacional; Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz; y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó.

La instancia se realizó luego que el 15 de junio pasado, el mandatario convocó un encuentro con los representantes de todos los poderes del Estado y otros organismos para hacerle cambios sustantivos a la normativa. Esto después de los tres atentados seguidos que ocurrieron en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

En la reunión también estaban presentes el general director de @Carabdechile, Ricardo Yañez; director general de @PDI_CHILE, Sergio Muñoz; director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó; presidentes de @senado_chile y @Camara_cl y Fiscal Nacional, Ángel Valencia. pic.twitter.com/vFqu7mFmBp — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) July 26, 2023

Temas de la propuesta

Al término del encuentro la ministra dio a conocer aspectos que son conversados en la mesa de trabajo. No obstante, indicó que, como Gobierno, “vamos a recoger todavía observaciones y es bueno no hacer público el detalle del proyecto hasta no tener ese trabajo concluido”.

Pero, agregó, “hay una cosa gruesa en la que ya tenemos acuerdo: la actual legislación se basa en elementos subjetivos, o sea, hay que demostrar el ánimo de la persona que cometió el acto terrorista y el ánimo es una cosa difícil de demostrar”.

“Entonces, lo que pasamos a hacer en esta nueva formulación es evaluar el potencial que tiene una acción de generar efecto y no el ánimo de quien comete el delito; y el corazón del proyecto está puesto, así como en todas las legislaciones modernas que ocupamos como referente y también en las propuestas anteriores del expresidente Piñera y de la expresidenta Bachelet, en sancionar la organización que se formula, que se arma, con el objetivo de cometer este tipo de delitos“, continuó.

En ese sentido, Tohá señaló que esto se encuentra “vinculado de alguna manera” con el crimen organizado, ya que la actual normativa de esta última materia “persigue la creación de organizaciones que tienen por objeto cometer estos actos. Y estos actos son mucho más claros en su definición y, por lo tanto, no enfrenta las dificultades que hoy se dan para demostrarlo en los tribunales.

Finalmente, la ministra dijo que lo que busca el Ejecutivo con el proyecto es acoplarse “a todo lo que avanzamos con la Ley contra el crimen organizado que desarrolló una serie de herramientas investigativas, que son como de nueva generación, mucho más avanza, de las que tenía la Ley Antiterrorista que nos ha regido todo este tiempo”.

“Entonces, esto queda como un título dentro del Código Penal, que está dentro de estas organizaciones criminales, un tipo de organización terrorista y todas las herramientas que creamos para la persecución del crimen organizado se hacen aplicables a la persecución de los delitos terroristas”, sentenció.