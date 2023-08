La ministra del Interior, Carolina Tohá, en un punto de prensa realizado este sábado, se refirió a los dichos del expresidente Sebastián Piñera de retomar la senda del diálogo para avanzar en las reformas del país.

“Valoramos las palabras del expresidente Piñera, lo valoramos porque Chile necesita de ese diálogo, no necesita que pensemos igual, pero que a partir de las diferencias nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas”, dijo.

En la misma línea, Tohá aclaró: “Ningún país logra alcanzar el desarrollo, si no se pone de acuerdo, es algo fundamental para la estabilidad de los países (…). No se pueden construir acuerdos si no es dialogando”.

La secretaria de Estado enfatizó que es hora que en Chile los temas como “la seguridad, la salud, las pensiones o el sistema de impuestos sean los puntos principales” y que “no nos paremos hasta encontrar un acuerdo“