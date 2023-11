La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, manifestó que “hay un afán en el Parlamento de polemizar en cosas que no nos sirven en lo más mínimo para enfrentar los temas de seguridad”.

La jefa de gabinete abordó las críticas que han surgido desde distintos personeros políticos, especialmente desde la oposición sobre la agenda de seguridad de Gobierno. Esto tras la agudización de la crisis en el país.

“Aquí al Parlamento se han traído proyectos de ley, se han destinado recursos, se han hecho conversaciones con Venezuela, se han hecho conversaciones con Bolivia. La actitud del Gobierno de Chile en materia de expulsiones está en los hechos”, sostuvo Tohá.

En ese sentido, hizo la invitación “a todos los actores que les importa realmente la seguridad, a sentarnos a trabajar y hacer propuestas que sirvan, y no polémicas estériles que generan una polvareda y a la ciudadanía le causan una sensación enorme de desprotección, porque en lugar de ver a sus autoridades trabajando en conjunto, las ven en unas dimes y diretes permanente. Esta ministra no va a participar de eso, no lo he hecho históricamente y no lo voy a hacer tampoco ahora”.

“No vamos a aceptar que Chile se transforme en esos países donde se ponen en duda las cifras oficiales”

Tohá también aprovechó el espacio para rechazar los cuestionamientos que han surgido a las cifras publicadas por el Ejecutivo sobre la crisis migratoria. “Una cosa que no vamos a aceptar es que Chile se transforme en esos países donde se discuten y se ponen en duda las cifras oficiales. Las cifras que da el Gobierno de Chile son cifras de las policías, no son cifras que hacemos las autoridades políticas en nuestro escritorio”, sostuvo.

“La razón por la que no se ocupa las cifras que la oposición quiere ocupar es porque esa cifra se refiere a las denuncias y autodenuncias, y este año se hizo un proceso de empadronamiento y se invitó a las personas que entraron irregularmente en el pasado, a autodenunciarse. Entonces, personas que han entrado hace años se han autodenunciado para poderse empadronar. Entonces, ese dato no es válido este año, porque está distorsionado por el proceso de empadronamiento”, continuó.

Luego, la ministra reiteró que los datos no son comparables con años anteriores, pese a lo pronunciado desde la oposición. “En cambio, este dato que también estaba en el gobierno del expresidente Piñera, que son de los datos policiales de ingresos irregulares, sí se puede comparar. Por eso se ocupa ese, porque es comparable. El otro no es comparable”, añadió.

“Entonces, nuevamente: no hagamos polémicas inútiles, no levantemos polvaredas en cosas que debiéramos, en cambio, trabajar con evidencia, colaborar, buscar soluciones y debatir. El Gobierno de Chile jamás va a poner obstáculo a que haya debate, pero pongamos los debates reales, no inventemos falsos debates”, concluyó.