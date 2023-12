La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, acusó falta de autocrítica en la oposición y abanderados de la opción A favor, tras el triunfo de la opción En contra en el plebiscito constitucional del pasado domingo 17 de diciembre.

Luego de que la ciudadanía decidió rechazar el texto emanado del Consejo Constitucional por 55,76% de los votos, en contraste con un 44,26%, diversos personeros político han apuntado contra el Gobierno y han endurecido su discurso sobre debates parlamentarios, como la reforma previsional o el pacto fiscal.

Incluso, algunos representantes han presionado al presidente Gabriel Boric para que realice un cambio de gabinete, lo que fue descartado de forma tajante por el mandatario.

Por su parte, el coordinador del A favor y director de Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, dijo a Ex-Ante que, a su juicio, “la oposición no debiera ceder ni un centímetro a las reformas del Gobierno, sobre todo si son reformas que no garantizan que se recupere el crecimiento, el trabajo y la seguridad para los chilenos”.

“La capacidad crítica todavía no la estoy viendo en la oposición”

En relación con sus primeras reflexiones sobre el resultado del domingo, la ministra Carolina Tohá comentó a Radio Futuro que, como Ejecutivo, “estamos muy conformes con la manera en que nuestro sector ha estado leyendo esta elección”.

“Siempre existe el riesgo, y las últimas experiencias electorales lo han confirmado, que los sectores que obtuvieron el resultado que esperaban en un plebiscito lo interpretan de una manera complaciente, hacen una lectura muy favorable a sus intereses, a su punto de vista, y se queden con eso, con una visión un poco distorsionada de la realidad, un poco, digamos, falta de autocrítica. Yo creo que nuestro sector no está en esa posición”, agregó.

En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que su sector “tiene muy claro que este resultado es para todo el mundo una llamada de atención. Ciertamente, nuestro sector prefería que no se aprobara el texto que se propuso. Era un texto encabezado por las fuerzas más radicales de la oposición. Sin embargo, sabemos que el fracaso de esta segunda propuesta significa que el esfuerzo constitucional que se hizo como país nos dio los frutos esperados, y eso es algo que hay que leer con capacidad crítica, porque la ciudadanía está planteando por dos veces un reproche”.

No obstante, “esa capacidad crítica, yo todavía no la estoy viendo en la oposición, que encabezó este proceso, que tuvo la iniciativa, que tenía la mayoría para conducirlo por el camino de los acuerdos, y prefirió conducirlo por el camino de poner su propuesta, su programa, y no una construcción de entendimiento, de unidad, como debiera ser, y siempre hemos buscado que sea la nueva Constitución”.

“Sin embargo, no creo que esto sea todavía algo con lo cual se pueden sacar conclusiones, porque han pasado recién 24 horas, y es normal que estas cosas se demoren unos días en procesarse. Que haya una reflexión, que haya un debate interno. Yo espero que lo haya. En nuestro sector en todo este tiempo lo ha habido, y yo creo que el país lo necesita”, continuó.

Bajo ese punto, la secretaria de Estado dijo que, como país, “no podemos pasar de largo de todo lo que ha pasado, sin algún aprendizaje, sin alguna conclusión, sin escuchar lo que la gente nos está diciendo con estas votaciones sucesivas en que se ha vuelto a rechazar una propuesta constitucional”.

“Uno triunfa cuando logra, con sus ideas, acuerdos para darle soluciones a la población”

Respecto las frases y críticas que han surgido desde la oposición por el resultado del domingo, Tohá planteó que lo razonable que es haya “una reflexión un poco más profunda y un poco más autocrítica después de un resultado como el que hubo el domingo, que fue un resultado muy contundente. No se puede pasar de largo después de un resultado así”.

“Cuando tú llevas una propuesta al país y tuviste, como pocas veces, la posibilidad de conducir, de encabezar, de liderar, y lo que te encuentras es una ciudadanía que te rechaza de manera tan amplia lo que estás proponiendo, bueno, es como de toda lógica, es de sentido común, que hay que hacerse un cuestionamiento: ¿Qué falló? ¿Cómo pudimos haberlo hecho mejor? ¿Cómo podemos acercarnos a la ciudadanía?”, indicó.

“Yo creo que todas nuestras ideas, todos tenemos ideas y las ideas no tienen por qué ser mayoritarias. Pero cuando se trata de construir una Constitución, uno tiene que construir mayoría. Entonces las ideas de cada uno no triunfan cuando uno se mantiene en su trinchera manteniendo su idea. Uno triunfa cuando logra, con sus ideas, lograr acuerdos para darle soluciones a la población, si no, ¿para qué sirven las ideas?”, continuó.

De este modo, la ministra Tohá comentó que se debe salir de “esta lógica de trinchera”. Reflexión que también han expresado otros personeros de Gobierno. “Tenemos que salir de esta lógica de desentendernos de los mensajes que la ciudadanía nos da una y otra vez. Cada vez que alguien gana una elección, lo que hace es cerrar los ojos a todos los demás y echar para adelante como si hubiera recibido un mandato para hacer lo que se le diera la gana. Eso no es así”, agregó.

Finalmente, la titular de Interior reflexionó que quienes obtuvieron un resultado “favorable” en el referéndum, “hemos hecho durante todo este tiempo una evaluación muy crítica de lo que fue el proceso anterior y de por qué hemos tenido tantos tropiezos en el último tiempo para sacar adelante los mandatos que la ciudadanía nos entrega. Porque hay que recordar que todo esto lo hemos hecho, porque la ciudadanía en el primer plebiscito nos dijo: ‘hagan una Constitución mediante un proceso democrático’. Fue un mandato ciudadano muy contundente, 80%, y la política le ha fallado a la ciudadanía en ese mandato”.

“Entonces, las dosis de humildad que se requieren en la política chilena, eso es una exigencia. Creo que no hay espacio para eludirlo y yo espero que estas primeras reacciones sean más bien expresión del shock que es pasar por un resultado adverso, pero que en algún minuto venga una actitud distinta. Creo que es necesario y que nos merecemos darnos esa oportunidad”, continuó.

“Yo al menos se lo voy a dar una y mil veces a la oposición porque lo requerimos. No podemos avanzar como país si la oposición no está dispuesta a avanzar también”, concluyó.