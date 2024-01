La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que no registrará las reuniones en las que participó en la casa del exalcalde y actual lobista, Pablo Zalaquett.

“Si pensara que debería hacerlo, lo hubiera hecho evidentemente“, dijo la secretaria de Estado en el marco del cónclave oficialista en Cerro Castillo.

Su decisión se da a conocer luego de que el presidente Gabriel Boric llamara a los seis ministros que tuvieron encuentros con empresarios en la casa del exedil.

“Aquí no ha habido ningún cambio de tono. El presidente nos ha pedido que volvamos a mirar esto porque se ha provocado un debate público, porque han aparecido personas que plantean dudas, que plantean matices y eso es lo que hemos hecho. Y en mi caso, he vuelto a mirar las características de la reunión, he vuelto a consultarlo especialistas en estos temas, y la verdad es que desde ningún punto de vista esta reunión tiene las características definidas como Lobby. Y esa es la razón por la cual no se registra“, señaló.

En ese sentido, aseguró que “ya se sabe prácticamente todo lo que se puede saber” del encuentro y que “no hay nada de secretismo acá“.

“Lo importante, es que haya una capacidad en el Gobierno de escuchar que cuando hay un tema que genera debate, que genera opiniones distintas, hay una apertura a volver a mirar las cosas y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros, cumpliendo esa invitación que nos hizo el presidente”, subrayó.

Consultada sobre si consultó al jefe de Estado por este encuentro, la titular del Interior sostuvo que “yo personalmente no le avisé y generalmente cuando tengo una invitación para ir a hacer una presentación a algún lugar, es algo de lo más natural que hago permanentemente, no es motivo de ninguna noticia especial, ir a hacer una presentación a algún espacio”.

Cabe mencionar que este viernes, los ministros Esteban Valenzuela (Agricultura) y Nicolás Grau (Economía) declararon en la plataforma InfoLobby las reuniones que tuvieron en la casa del exedil.

En tanto, se confirmó que Jeannette Jara (Trabajo), María Eloísa Rojas (Medio Ambiente) y Alberto Van Klaveren también anotarán las reuniones.