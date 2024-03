La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respaldó la defensa que el presidente Gabriel Boric le hizo al Partido Comunista (PC) ante las críticas que la colectividad oficialista ha recibido en el marco del caso de Ronald Ojeda.

¿Qué pasó?

Tras el secuestro, con posterior homicidio del teniente coronel (r) venezolano, algunos sectores de oposición han cuestionado a militantes comunistas que trabajan en el Gobierno, señalando que la colectividad ha respaldado el régimen de Nicolás Maduro.

Esto porque, una de las hipótesis que se comenta al respeto, es que Ojeda -quien era opositor a Maduro- fue víctima de persecución política por parte de la administración de Venezuela.

Ante las reiteradas críticas, de las cuales también fue señalada la ministra Camila Vallejo (Segegob), el presidente Gabriel Boric defendió al partido oficialista por medio de su cuenta de X: “El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente”.

“No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, sentenció.

Sus declaraciones incrementaron las críticas desde sectores de oposición.

¿Qué dijo Tohá?

Este lunes, se le consultó en entrevista con Radio Cooperativa por la defensa que el mandatario le hizo al PC.

“Creo que la misma gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones que se han hecho y la manera en que se han acusado a personas que están prestando hoy día servicio al país. Están ocupando cargos y se ha asumido que tienen por su militancia un rol en este delito. Creo que el presidente consideró importante poner ahí un límite”, respondió.

La jefa de gabinete también recordó que lo importante es que la investigación revele qué hay detrás del secuestro. “Afortunadamente, la Fiscalía ya tiene un detenido y sospechosos. En base a eso se ha ido empezando a hacer un primer panorama, pero todavía muy insuficiente para llegar a conclusiones”, sostuvo.

Además, apuntó en la necesidad de determinar si el historial político y las circunstancias en que Ojeda salió de su país, fueron un factor determinante.

Sobre dichos de Carmona

El medio citado también le consultó a Carolina Tohá sobre los dichos de Lautaro Carmona, quien el ayer dijo que al caso no le da “ningún significado, porque hay un Poder Judicial actuando”, pero que “no hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela“.

“Quienes desestiman las hipótesis del secuestro no somos los políticos, son los investigadores. Entonces, hasta que la Fiscalía no establezca realmente qué hubo, desde la política no podemos decir esto es o no esto no es. Tenemos que esperar a que la investigación nos dé esas respuestas”, respondió.

De este modo, “hasta que eso no esté, nosotros hemos tenido la cautela, la prudencia de decir no nos corresponde a nosotros anticipar de qué características es este delito. Lo que nos corresponde es prevenir, tomar medidas para todas las hipótesis y serán los fiscales los que nos dirán efectivamente qué hubo detrás de este secuestro”, sentenció.