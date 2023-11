“Cuando la subsecretaría los invitó a constituirse, no concurrieron”. De esta forma se refirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, al emplazamiento que el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla le hizo a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la reunión de este lunes.

¿Qué pasó?

Debido a la agudización de la crisis de seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió esta mañana con exautoridades de la cartera con el fin de desarrollar la agenda en materia. Al encuentro en el Palacio de La Moneda concurrieron personeros de distintos sectores políticos, como José Miguel Insulza (PS), Jorge Burgos (Amarillos), Jorge Correa Sutil (DC), Felipe Harboe (exPPD), Mahmud Aleuy (PS) y Guillermo Pickering (DC).

Sin embargo, no contó la presencia de quienes fueron autoridades de Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Al respecto, la ministra Vallejo criticó la acción: “Si nos piden diálogo, pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar; si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delitos, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, entonces no vamos a avanzar”.

Ubilla respondió en duros términos la afirmación de la vocera de Gobierno. “Ministra, infórmese. Estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en esta agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político”, afirmó.

“Me parece insólito que la ministra vocera de Gobierno nos interpele a las exautoridades del Ministerio del Interior por no asistir a la reunión del día de hoy”, agregó. “Ella no sabe que nosotros, con el exsubsecretario Galli, hemos estado trabajando en una agenda privada y reservada con el subsecretario Monsalve. Ese fue el compromiso después de la reunión de dos semanas atrás en La Moneda”, continuó.

“Pero tal vez, lo que es más grave, la ministra no quiere asumir que es el Gobierno el responsable de no abordar los temas de seguridad, migración, orden público. Este es un problema absolutamente desbordado y cada vez que nos hemos reunido, no solo nosotros, sino que también las autoridades en el Parlamento, ellos no quieren escuchar el diagnóstico”, dijo Ubilla.

En ese sentido, el exsubsecretario aseguró que “el diagnóstico es que hay una inacción y ella pretende justificar su acción a través de la promulgación de distintas leyes que, si bien ayudan, no son la solución definitiva para poder abordar los problemas de seguridad, orden público y, por supuesto, la migración desbordada”.

Reacción de Tohá

Tras ser consultada por las críticas de Ubilla, la ministra Tohá afirmó desde el Congreso Nacional: “Él tiene razón que ha habido muchas reuniones y contactos, y particularmente una instancia de trabajo con la subsecretaría, pero el viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron y hoy que la subsecretaría nuevamente los citó en esta reunión en que hemos estado participando, tampoco concurrieron”.

Bajo ese punto, la jefa de gabinete aseguró que esto “no son cosas distintas. Son espacios de trabajo con exautoridades que se han reunido anteriormente y en esta ocasión, cuando se les citó, no concurrieron. No sabemos por qué (…). Plantearon distintas explicaciones en ambas reuniones”.