La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este martes la situación de Dayonis Junior Orozco Castillo, conocido también en Chile como Yendris Segundo Paz Pérez, presunto autor del crimen del mayor Emmanuel Sánchez, quien habría escapado de Chile el fin de semana con destino a Ecuador.

Respecto al paradero del sujeto, planteó: “Supongamos que esta persona está en Ecuador, ¿le conviene o no le conviene a la investigación policial que él sepa que todos sabemos que está ahí? A mi me preocupa mucho esto, nosotros le estamos anticipando que sabemos dónde está. Le aseguro que si estaba ahí, ya no está, ya huyó”.

La secretaria de Estado comentó en el matinal Buenos Días a Todos que el monitoreo se hace a través de señales telefónicas y que así se sabe hacia dónde se mueven los sujetos, pero que “nunca se sabe a ciencia cierta, porque a veces la persona no está ahí, sino que está su teléfono solamente”.

Además, señaló que aunque no se puede entrar en detalles, se sabe que en el caso hubo terceras personas que intervinieron para que el hombre se desplazara, y que las policías de la región están alertadas sobre esta “persona de interés”, para que en caso de que sea identificado, lo detengan.

“No tengo duda que vamos a tener la mayor colaboración de Ecuador en este esfuerzo”, cerró.