En medio del debate sobre el rol de Carabineros, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo los funcionarios no pueden dejar huir a los delincuentes y que tienen que disparar, “ciertamente no a matar”.

En entrevista con ADN y previo a la votación de la Ley Nain-Retamal, la secretaría de Estado descartó que existan “residencias” al interior del oficialismo sobre el tema. “Todo el mundo entiende que las policías tienen que hacer uso de la fuerza, que las policías, no solo cuando está amenazada su vida, sino también cuando está amenazada la vida de un tercero, cuando está cometiéndose un delito y la persona que lo comete no obedece a las órdenes, las policías tienen que hacer uso de la fuerza”.

Luego afirmó que “por supuesto” los efectivos “no pueden dejar arrancarse a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, tienen que dispararle. Ciertamente, alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que tratar de dispararle para paralizarlo, pero no puede ser que las policías se queden de brazos cruzados ante una persona que arranca, en eso no hay dudas”.

Pese a ellos, Tohá indicó que “la fuerza tiene distintos grados, no puede ser que a la primera se dispare”.