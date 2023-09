“La estrategia de amenazar, intimidar, a quienes tienen que tomar decisiones en este caso no va a funcionar”. De esta forma se refirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, al llamado de movilización y defensa que hizo la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en el marco del proyecto de Ley de Usurpaciones.

¿Qué pasó?

La hizo un llamado este martes a movilizarse contra de la iniciativa y defender “hasta las últimas consecuencias” el control territorial en la Región de La Araucanía.

Esto a días de que el Gobierno presente el veto al proyecto, que busca eliminar la “autotutela” y establecer un escalonamiento de penas respecto a la ocupación de terrenos en la normativa.

“Anunciamos, con la dignidad y con el valor que nos otorgan nuestros futa keche, que defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche, hasta tomar las armas si resulta necesario“, indicó la CAM.

Asimismo, dijo que responderá con “rotundo rechazo” a la eventual promulgación de la iniciativa por los “vínculos existentes” entre las mafias del robo de madera y el crimen organizado.

Respuesta de Tohá

Durante la presentación del proyecto que limita los funerales de alto riesgo, la ministra Tohá dijo que “la estrategia de amenazar, intimidar, a quienes tienen que tomar decisiones en este caso no va a funcionar. El Estado de Chile tiene que tener las herramientas para defenderse de estrategias que lo que hacen es afectar derechos de personas. Chilenos, chilenas, personas que carne y hueso que tienen derecho a vivir tranquilos y ser respetados”.

“Pero entendemos que en paralelo a tomar estas acciones que buscan evitar el uso de estas técnicas, estas tácticas vulneran, violentan, a la población, es necesario enfrentar el tema de fondo que ha generado por tanto tiempo tensión en esa región“, agregó.

Es por esto que, indicó la jefa de gabinete, la estrategia del Gobierno “al mismo tiempo que es sistemática en los temas de seguridad, también se hace cargo de buscar un camino de diálogo para encontrar una solución al problema que existe en la región. Y quienes quieran realmente buscar un camino de solución a la demanda del pueblo mapuche la va a encontrar en el diálogo, no en la violencia, no en la usurpación, no en la agresión“.

También, hay una tercera “pata” de esta estrategia, indicó Tohá: “Llevar de vuelta el Estado para permitir que haya inversión pública, para permitir que funcionen los programas sociales, para permitir que la actividad económica, la inversión privada, el comercio, las Pymes, puedan trabajar en esos territorios. Ese es el Plan Buen Vivir con sus recursos y con su metodología de trabajo”.

“Entonces, somos un gobierno que tanto respecto del enfrentamiento del narcotráfico como de los problemas de violencia en La Araucanía busca tomar distintas herramientas, no buscamos entregarle a los chilenos fórmulas fáciles o eslogan para resolver los problemas complejos, sino estrategias que integran las distintas herramientas y que sean persistentes, consistentes y vayan paso a paso logrando avances”, sentenció.