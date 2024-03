La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó que en los dos primeros años del gobierno del presidente Gabriel Boric el país ha estado mejor encaminado que cuando asumió el mandato.

Este lunes se cumple un nuevo aniversario desde que el jefe de Estado asumió la presidencia de la República, ante lo cual la jefa de gabinete, quien ejerce el cargo desde septiembre de 2022, hizo un positivo balance sobre la gestión del Ejecutivo.

“Hoy tenemos elementos muy sólidos para afirmar que el país va por un mejor camino que cuando llegamos. Y lo digo en todos los sentidos: sociales, políticos, económicos y de seguridad”, dijo este domingo a La Tercera.

Además, recalcó que cuando el presidente asumió “no había ninguna respuesta para enfrentar este tema”. Hoy, en cambio, “tenemos una política, hay una agenda, un cambio en la Macrozona Sur, en la zona norte. Ciertamente, no están resueltos, pero hay avances. En todos estos temas el país estaba en descontrol. La situación está más estabilizada”, añadió.

Pese a ello, Tohá reconoció que pese a que los números muestran mejores resultados, esto no ha sido percibido en la vida de las personas. “Entonces, el primer desafío del Gobierno es que la ciudadanía perciba un mejor momento económico y un mayor control de la situación de seguridad”, comentó.

“Lo segundo, que tengamos una respuesta en pensiones y pacto fiscal. Debemos poner en juego todas nuestras capacidades para construir un camino con el Parlamento, porque no tenemos las mayorías. Y lo tercero: tenemos que afiatar nuestra alianza de gobierno y ponerla a prueba en los momentos electorales que vienen”, continuó.

“Fuimos antecedidos por un gobierno que no logró ningún resultado”

La ministra Carolina Tohá también aprovechó el espacio para recalcar el desafío en materia de seguridad que tiene el Gobierno, indicando que esta fue una temática que no fue abordada por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

“Lo importante es asumir que no hay proyecto progresista, no hay manera de ofrecer un camino de cambios sociales si no le entregas niveles básicos de tranquilidad a la vida diaria de la gente. Esa es la base de cualquier agenda progresista. Si alguien pensaba que podía ser progresista desentendiéndose de la seguridad, bueno, en este gobierno hemos demostrado que no creemos en eso. Tenemos otra opinión y hemos actuado en consecuencia”, sostuvo al medio citado.

Bajo ese punto, la jefa de gabinete comentó que la administración fue antecedida “por un gobierno que hizo esa promesa (de mayor seguridad) y no logró ningún resultado. Al revés. En orden público, en el conflicto del sur, en criminalidad, en manejo fronterizo, el país vivió sus peores momentos”.

“Entonces, hay una oportunidad para demostrar que no necesariamente el que promete tanta mano dura logra resolver los problemas. Pueden nutrirse del miedo que sienten las personas, pero eso no es sinónimo de resultados. Y eso nos da a nosotros una posibilidad de mostrar que un gobierno progresista puede ser serio, consistente, lograr resultados sin hacer promesas en el aire”, sentenció.