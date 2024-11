“Se podría haber evitado”, el testimonio de una valenciana varada en medio de las inundaciones en España

La situación es crítica en España tras las inundaciones que han dejado alrededor de 211 muertos y miles de desaparecidos. Mientras las autoridades despliegan un plan de emergencia, que incluye el envío de 10 mil policías y militares adicionales a las zonas afectadas, los habitantes de localidades como Valencia denuncian que el escenario actual pudo haberse prevenido.

(CNN en Español) – Anna salió de su casa en Albal poco antes de las 6 de la tarde del martes 29 de octubre para ir a Valencia a una cita médica. “En ese momento no estaba lloviendo”, recordaba este viernes en una entrevista telefónica con CNN.

Esta ingeniera hacía un trayecto que normalmente toma una media hora, sin que cruzara por su cabeza lo que ocurriría después: las lluvias históricas que asolaron esta región de España y que han causado, hasta este viernes, más de 200 muertos.

“Fui a la parada de bus porque tenía que volver”, relata. La lluvia ya había comenzado y afirma que la cantidad de personas varadas era tal que esperó horas antes de tomar un taxi con otra valenciana y dos colombianas. El taxista logró dejarlas en Alfafar, a solo 4,2 kilómetros de su destino, pero sin poder avanzar más por la gravedad de la situación. “Ni sabemos qué pasaría con él, porque de repente (el agua) empezó a subir”, afirma. “Es que nadie se esperaba esto”.

Ya para entonces el barranco de Catarroja se había desbordado. Anna tuvo que sortear escenas que describe como caóticas. “Era cruzar de una parte a otra. Eso ya estaba lleno de agua, había coches por ahí en medio, había mucha corriente, el agua se los llevaba. Fuimos cruzando, un tráiler estuvo a punto de atropellarnos, había que subir un muro de medio metro… había una chica, (parecía) paralizada, un chico fue por ella y logró pasar al otro lado”, relata.

El grupo de personas con el que estaba logró llegar a un hotel en Alfafar para pasar la noche, cuenta Anna. Junto a ella había catalanes, valencianos, colombianos, un madrileño, dos personas de Europa del Este y un venezolano, Carlos Chávez, con quien se hizo una fotografía en medio de la inaudita situación.

Anna dice que llegó a su casa hacia las 12 p.m. del día siguiente. La mayoría de los 4,2 kilómetros los hizo caminando. “Es que se podría haber evitado”, asegura. “El Gobierno autonómico lo ha hecho muy mal. Tenían toda la información de Aemet y no hicieron nada”.

Anna afirma que la primera alerta con medidas “preventivas” del Gobierno valenciano llegó cuando habían pasado más de dos horas lloviendo y los principales caminos estaban cerrados.

Sin embargo, Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), había grabado un video a las 12:10 p.m., ocho horas antes de que llegara la primera alerta con medidas preventivas del Gobierno valenciano, distribuido por las autoridades españolas, de acuerdo con la Aemet. Del Campo recomendaba en esa grabación alejarse de cauces de ramblas o barrancos y evitar traslados.

Además, la Aemet había advertido de la formación de una DANA desde el 23 de octubre y el día de las lluvias, a las 5:54 p. m. hora local (12:54 p. m. ET), la cuenta oficial de la agencia para la Comunidad Valenciana reiteró que la alerta era de nivel máximo.

CNN solicitó un comentario a la Generalitat para conocer el proceso anterior al envío de la alerta preventiva que llegó por la noche y, a través de su Secretaría de comunicación, las autoridades valencianas afirman que la mañana del 29 de octubre, “todo el mundo manejaba la misma información” y que para entonces “no se preveía que lloviera con tanta intensidad”.

“El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, relató lo que el servicio de meteorología Aemet transmitió sobre la alerta meteorológica. Por tanto, era la información que todo el mundo manejaba”, señala el texto enviado a CNN.

CNN consultó a la Aemet sobre los dichos de la Generalitat, que respondió a través de su departamento de comunicación.

“La insistencia en el argumento de que (Carlos) Mazón dijo que el aviso acababa a las 18:00 (y el contraargumento diciendo que fue lo que le dijeron por teléfono los de Aemet) no nos debe hacer perder de vista que existe un error de percepción grave: a las 17:59 no puede estar lloviendo torrencialmente y a las 18:01 ya se puede ir a la playa, y parece que se piensa que es así. Aparte de que la hora es orientativa, obviamente se pasa de un peligro de nivel extremo a nivel importante; pero importante al fin y al cabo. En ningún caso debe darse a entender que cuando termina el aviso rojo ya no hay temporal y podemos volver a la vida normal tan tranquila”, señala la respuesta enviada a CNN.