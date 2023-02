Un testigo clave de la defensa de Nicolás Zepeda, condenado a 28 años de cárcel en Francia, aseguró que Narumi Kurosaki está viva.

Esto, en el marco de una acción judicial que fue interpuesta por los abogados del único condenado por el homicidio de la estudiante japonesa.

Se trata de Said Neremi, un hombre que afirma haber visto a Kurosaki seis días después de su desaparición. “Yo sé perfectamente lo que digo, esa mujer era Narumi, ella está viva”, aseguró el sujeto en conversación con 24 horas.

Neremi entregó detalles de lo que habría ocurrido el 11 de diciembre de 2016 en un restaurante francés. “Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían”.

“Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir‘; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar””, continuó.

En ese contexto, el testigo clave de Zepeda sostiene que escuchó que el hombre le dijo a la joven que se fueran a una ciudad llamada Metz y que está a poco más de tres horas de Besanzón.

“No voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder decirles adiós“, habría respondido Narumi mientras “lloraba desconsolada”.

De acuerdo con el testimonio, Neremi habría aprovechado de acercarse a la estudiante aprovechando que el uniformado se había levantado de la mesa. “Le pregunto cuál es su nombre y me dice ‘me llamo Narumi‘, entonces le hago una broma y le digo ¿eres hermana de Naruto? (…) si estás en problemas dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, pero que se tenía que ir“, añadió Said.

Quien ahora aparece como testigo clave para la defensa de Zepeda, planteó que dos días después del episodio ocurrido en el restaurante, vio un artículo en los medios de comunicación sobre la desaparición de la joven.

“Llamé a la policía y les dije ‘escuchen, la mujer que está ahí no está muerta’. ‘¿Cómo que no?’, me preguntan y les digo ‘yo hablé con ella el domingo 11 de diciembre y se fue en dirección a Metz. Me preguntaron si quería decirles otra cosa, que no les interesaba. ‘Cómo que no les interesa si ella no está muerta. ¡Esta viva!’, les dije y me dijeron que ya estaban en la pista de Nicolás Zepeda”, cuenta el hombre.

Asimismo, agregó que entregó información sobre cómo estaba vestida la estudiante y otras informaciones. “Todo se lo dije a la policía, pero ellos no quisieron tomar mi declaración“, concluyó.

Cabe mencionar que producto de la acción judicial presentada por su defensa, se fijó la audiencia de apelación de la sentencia para el próximo 21 de febrero, día en que Zepeda volverá a concurrir a los tribunales galos.