En la instancia se estaba analizando la reforma de infraestructura crítica, la que no se pudo votar en general, ya que la parlamentaria no otorgó la unanimidad al pedir una opinión técnica del proyecto antes de que se votara. "43% aumentaron los homicidios. No sea burlona, ministra, yo la respeto, usted también respete a los senadores", le dijo Ebensperger a Tohá.