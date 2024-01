El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en seis regiones del país debido a una nueva ola de calor que superará los 38° C. Razón por la cual este lunes diferentes autoridades se reunieron en una mesa técnica para coordinar acciones que ayuden a combatir este pronóstico.

En entrevista con CNN Chile, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal), Christian García, explica que este nuevo evento de altas temperaturas puede generar quemaduras y que la acumulación de radiación ultravioleta (UV) es un “daño acumulativo” que podría aumentar el riesgo de cáncer en la piel.

A continuación, revisa las señales a las que debes estar alerta para cuidarte este verano.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

Los grupos de riesgo ante estos fenómenos meteorológicos son mayoritariamente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a su capacidad de respuesta fisiológica.

García detalla que las sensaciones físicas de un golpe de calor durante el día comienzan con dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad, somnolencia, entre otros.

“Los daños más complejos que hacen que esto sea una emergencia, es que una persona se desmaye por calor, tenga calambres, una hinchazón o un edema que parte por los pies”, advierte. En caso de sufrir alguno de estos síntomas, la recomendación es acudir rápidamente a un centro asistencial.

¿Qué hacer para resguardar a estos grupos de riesgo?

El jefe del Departamento de Epidemiología recomienda, especialmente a las personas mayores o niños, tomar sobre 10 vasos diarios de agua para evitar la deshidratación que puede generar una descompensación, insolación u otros daños. Además, sugiere evitar las bebidas alcohólicas, azúcar o energéticas, ya que son desaconsejadas para la hidratación.

Evitar la exposición directa al sol también es esencial para resguardarse de los peligros. En el caso de quienes realizan deporte, lo recomendable es intentar no exponerse entre las 11:00 y las 18:00 horas. El motivo: radiación UV y golpes de calor, factores que se deben considerar, ya que al momento de hacer deporte la temperatura corporal aumenta entre 2° C a 4° C.

Aunque el calor se sufre más durante el día, lo cierto es que también afecta a nuestro organismo durante la noche. Por eso, el doctor García enfatiza en la importancia de sostener la hidratación durante las horas nocturnas, además de mantener una temperatura adecuada, ya sea mediante ventiladores, ventana abierta o aire acondicionado. Sin embargo, también hace hincapié en intentar “evitar estar expuesto directamente a estas fuentes de frío, ya que puede generar sequedad de las mucosas e incluso hasta algún tipo de daño”.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

En caso de identificar estos síntomas, lo principal es acudir rápidamente a un centro asistencial, llamar al servicio de ambulancia de urgencia 131 o al teléfono 600 360 7777 de Fono Salud Responde disponible 24 horas al día.