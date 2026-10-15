Temblor se percibe en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este jueves en la zona norte del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 17:25 horas y alcanzó una magnitud de 4.4.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 22.87 kilómetros al norte de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 75.72 kilómetros.