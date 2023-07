A las 13:11 horas de este domingo, un temblor de magnitud 5.6 fue percibido en la zona central de Chile.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo epicentro a 15 kilómetros al noroeste de Farellones, a una profundidad de 115 kilómetros.

Tras el sismo, las reacciones no se hicieron esperar a través de redes sociales.

