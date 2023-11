Un complejo escenario es el que enfrenta la Teletón, ya que, a 13 horas de su inicio, se ha alcanzado solo el 15% de la meta para este año.

“No hay que perder la esperanza”

En el más reciente cómputo de la Teletón, la cifra alcanzaba los $5.822.450.256, lo cual dista de los $37.237.475.057 que se propusieron para esta edición.

Este número causó un poco de desazón entre los presentes, ya que el monto no ha variado mucho desde la última actualización dada hace un par horas.

Pese al complejo escenario, los animadores alentaron al público. “Vamos súper abajo, pero no hay que perder la fe, muy por el contrario, queda mucho tiempo”, dijo Rafael Araneda.

“Los cajeros están esperando a la gente (…). Si no nos apoyan ahora, si no lo hacemos durante las horas (que tenemos), es imposible llegar al final”, señaló Mario Kreutzberger., mientras que María Luisa Godoy sostuvo que “estamos lejos, pero para los chilenos no es nada imposible“.