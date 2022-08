En el marco de las negociaciones de los partidos oficialistas para alcanzar un acuerdo de reformas en el caso de que se apruebe el proyecto de nueva Constitución, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió a sus reparos sobre la idea de modificar el texto constitucional.

En diálogo con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista aseguró que “yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”. En esa línea, planteó que quienes buscan “mejorar” el texto, “parece que le están echando agua al molino de la derecha”.

Sus declaraciones se dieron luego de que el presidente Boric hiciera un llamado a los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, para que lleguen a un consenso y comprometan reformas a la propuesta de nueva Constitución antes del plebiscito del 4 de septiembre.

Sin embargo, esta jornada y en conversación con Radio Universo, Teillier salió a aclarar sus dichos, señalando que “cada uno tiene su matiz respecto de lo que hay que hacer ante la petición del presidente de la República”.

“Nosotros tenemos el nuestro y, a veces, se usa una determinada palabra, se usa otra”, agregó.

En esa línea, apuntó a que: “Yo me quedo con lo que dijo la ministra Camila Vallejo. Dijo ‘bueno, será mejorar, precisar, perfilar, lo importante es que se llegue a un acuerdo’, y nosotros estamos en eso. Yo lo he dicho varios días, como que quieren ponerme a punta de lanza, no a mí, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo, y eso no es así”.

“Yo de un comienzo he dicho ‘estamos trabajando en privado’ y espero que pronto salga humo blanco”, expresó, añadiendo que “estamos instados, hemos conversado con el Presidente. (…) Nosotros queremos perfilar mejor y en eso estamos. Ahora ¿cómo eso se compatibiliza eso con otros que a lo mejor quieren reformas más profundas? No lo sé. Eso va a quedar expresado en el documento”.

Sobre los temas a perfilar, el timonel comunista señaló que el concepto de plurinacionalidad es uno es ellos. “Plurinacionalidad es entregarle derechos a los pueblos originarios que los han tenido bastante vetados durante muchos años. Hay un conflicto que se arrastra por años y años”, dijo.

En esa línea, destacó la posibilidad de otorgar espacios en los órganos de poder.

“¿Cuál es el espacio que aparece desde la nueva Constitución? Escaños reservados en la Cámara de Diputados y Diputados. Eso es todo, no hay un co-gobierno”, dijo.

Sobre la Cámara de las Regiones, expresó que: “A mí no me importa que se llame Senado de las Regiones o que se llame Cámara de las Regiones, lo que me importa, es que funcione de acuerdo a cómo lo dice el texto de la Constitución. (…) Algunos dicen que hay que volver al Senado que teníamos, y yo ahí sí que planteo que no, (…) yo estoy con lo que dice la nueva Constitución”.