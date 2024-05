“Te paso un cuchillo y mátate”: Querella por muerte de Franco Vargas da cuenta de los presuntos abusos del Ejército hacia conscriptos

Durante las últimas horas la madre del joven conscripto Franco Vargas, fallecido en el marco de una marcha de instrucción en Putre, Región de Arica, ingresó una querella criminal para que se indague la muerte de su hijo.

En el líbelo, Romy Vargas relata lo que habría tenido que sufrir el joven de 19 años, así como también otros conscriptos que hicieron su servicio militar obligatorio en el regimiento “Huamachuco”.

“Un “último grupo” de 45 soldados conscriptos fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas; estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima, como un gorro o lentes oscuros, a pesar de haberles entregado las prendas, no se les permitían utilizarlas; deprivación de sueño durante varias noches, denominado “imaginaria”, en que les permitían dormir sólo una hora por noche y continuaban la instrucción”, denuncia el escrito.

El texto también acusa que “respecto al trato del ejército durante su permanencia, este fue duro y con maltrato físico y verbal. No había una protección de la integridad física y psíquica de los soldados. En una ocasión, uno de los conscriptos salió adelante del grupo y manifestó que no se sentía apto y que tenía “pensamientos de morir” al Teniente Donoso, quien le respondió al joven “acompáñame a mi oficina te paso un cuchillo y mátate”.

También se expuso que “los castigos que experimentaron en caso de que algún elemento se perdiera o simplemente para “disciplinarlos” consistían en la aplicación de los tristemente célebres “aporreos” que se aplican en el servicio militar, y que no son otra cosa que, la práctica de actos de tortura y de tratos inhumanos, tales como subir y bajar cerros en punta y codo o “el pago imaginario”, consistente en hacerlos permanecer despiertos a todos durante toda la noche o les permitían dormir sólo una hora y levantarse otra vez en un minuto, si alguno quedaba en combate, o sea vestidos, todos debían levantarse nuevamente y vestirse, como castigo. Por aquello que hacía uno, todos debían “pagar” por igual. Todo debía ser cuadrado, todo uniforme”.

Sobre Franco Vargas en concreto se indica que “En el mismo instante en que le ordenan a Franco comenzar a marchar, el hijo de mi representada manifiesta derechamente al militar a cargo: “No lo voy a lograr, me siento enfermo, me voy a morir”. Frente a esta manifestación, el militar instructor a cargo, cuyo identidad lamentablemente

aún no es entregada por el ejército, reprende a Franco enérgicamente y le dice que es un COBARDE Y MARICÓN y que se ponga a marchar porque así son los verdaderos soldados”.

Finalmente, se denuncia que “mientras marchaba, y según testimonios de conscriptos que iban cerca de él, pudieron escuchar claramente como se quejaba, lloraba y pedía al militar a cargo que por favor le diera un abrigo porque se sentía mal y que se iba a morir; sin embargo, todo auxilio fue negado y de vuelta recibió humillaciones, insultos homofóbicos y denostaciones tales como: “¡Muérete entonces pelao, un pelao menos mucho mejor!”. Franco Vargas se desmaya por primera vez. Frente al delicado estado de salud y caída por desmayo de Franco, los demás conscriptos van en su auxilio, sin embargo, son fuertemente reprendidos por los militares a cargo”.